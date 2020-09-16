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В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

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Член Общественной палаты России, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил Минздраву разрешить продавать алкоголь в новогодние праздники с 14:00 до 18:00, сообщил RT со ссылкой на письмо Хамзаева.

«Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14:00 до 18:00)», – говорится в обращении. Автор инициативы убежден, что подобная мера «будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период».

В письме Хамзаев отметил, что смертность от алкогольных отравлений в новогодние праздники в России увеличивается почти в два раза. По мнению общественника, ограничение времени продажи алкоголя поможет решить эту проблему.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Салага выступил за повышение минимального возраста для продажи крепкого алкоголя с 18 до 21 года. В декабре 2018 г. ведомство объявило о начале подготовки законопроекта об увеличении возраста продажи крепкого алкоголя. Тогда еще министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что употребление алкоголя в молодом возрасте может стать причиной возникновения алкоголизма.

Ранее по теме: Минздрав выступил за повышение минимального возраста продажи алкоголя

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных