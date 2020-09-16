В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

Ранее замминистра здравоохранения Олег Салага выступил за повышение минимального возраста для продажи крепкого алкоголя с 18 до 21 года. В декабре 2018 г. ведомство объявило о начале подготовки законопроекта об увеличении возраста продажи крепкого алкоголя. Тогда еще министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что употребление алкоголя в молодом возрасте может стать причиной возникновения алкоголизма.