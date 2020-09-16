В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники
Член Общественной палаты России, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил Минздраву разрешить продавать алкоголь в новогодние праздники с 14:00 до 18:00, сообщил RT со ссылкой на письмо Хамзаева.
«Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14:00 до 18:00)», – говорится в обращении. Автор инициативы убежден, что подобная мера «будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период».
В письме Хамзаев отметил, что смертность от алкогольных отравлений в новогодние праздники в России увеличивается почти в два раза. По мнению общественника, ограничение времени продажи алкоголя поможет решить эту проблему.
Ранее замминистра здравоохранения Олег Салага выступил за повышение минимального возраста для продажи крепкого алкоголя с 18 до 21 года. В декабре 2018 г. ведомство объявило о начале подготовки законопроекта об увеличении возраста продажи крепкого алкоголя. Тогда еще министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что употребление алкоголя в молодом возрасте может стать причиной возникновения алкоголизма.