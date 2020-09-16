Мэрия Москвы заявила о намерении достроить БКЛ в 2022 году

БКЛ должна соединить все радиальные ветки московского метро на удалении до 10 км от Кольцевой линии. Первая часть северо-западного участка БКЛ от «Делового центра» до «Савеловской» была запущен в 2018 г. В 2020 г. она дополнится участком «Хорошевская» — «Карамышевская», а в 2021-м участок будет полностью готов до «Кунцевской». В марте 2020 г. также введена в строй часть юго-восточного участка от «Нижегородской до «Лефортово», который временно действует в составе Некрасовой линии, которая к концу года дополнится «Электрозаводской».