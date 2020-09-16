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Мэрия Москвы заявила о намерении достроить БКЛ в 2022 году

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Большую кольцевую линию (БКЛ) столичного метрополитена достроят в 2022 г., на год раньше чем планировалось, сообщает пресс-служба мэра Москвы.

«Полностью завершить строительство БКЛ планируют в 2022 году», — говорится в сообщении. В мэрии подчеркнули, что после запуска линии москвичам станут доступны пересадки на 20 станций 11 радиальных линий метро, три станции Московского центрального кольца (МЦК), 13 станций Московских центральных диаметров (МЦД) и 11 пересадок на станции железной дороги. Изначально считалось, что БКЛ будет готова к концу 2023 г.

БКЛ должна соединить все радиальные ветки московского метро на удалении до 10 км от Кольцевой линии. Первая часть северо-западного участка БКЛ от «Делового центра» до «Савеловской» была запущен в 2018 г. В 2020 г. она дополнится участком «Хорошевская» — «Карамышевская», а в 2021-м участок будет полностью готов до «Кунцевской». В марте 2020 г. также введена в строй часть юго-восточного участка от «Нижегородской до «Лефортово», который временно действует в составе Некрасовой линии, которая к концу года дополнится «Электрозаводской».

В 2021 году будет готов юго-западный участок «Кунцевская» — «Проспект Вернадского», а в 2022 — южный «Проспект Вернадского» —«Каховская» включая реконструированную Каховскую линию. Тогда же с постройкой северного и завершением юго-восточного участка кольцо, по планам мэрии, замкнется. БКЛ станет самой длинной линией метро в Европе — около 70 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных