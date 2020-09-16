США добавили двух граждан России в санкционный список

10 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США включило в санкционные списки трех граждан России и одного гражданина Украины за «попытки повлиять на американские выборы». Под санкции попали россияне Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, которые, по заявлению Минфина США, якобы использовали криптовалюту для финансирования «непрерывных злонамеренных операций для влияния по всему миру».