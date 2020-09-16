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США добавили двух граждан России в санкционный список

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Министерство финансов США добавило двух граждан России в санкционный список, следует из материалов на сайте ведомства. Причиной добавления российских граждан является их деятельность в киберсфере.

В частности, в список добавлены Дмитрий Карасивиди 1985 года рождения и Данил Потехин 1995 года рождения.

10 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США включило в санкционные списки трех граждан России и одного гражданина Украины за «попытки повлиять на американские выборы». Под санкции попали россияне Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, которые, по заявлению Минфина США, якобы использовали криптовалюту для финансирования «непрерывных злонамеренных операций для влияния по всему миру».

Помимо этого, ограничительные меры введены в отношении депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача. В американском ведомстве утверждают, что он более 10 лет был «российским агентом» и поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных