США добавили двух граждан России в санкционный список
Министерство финансов США добавило двух граждан России в санкционный список, следует из материалов на сайте ведомства. Причиной добавления российских граждан является их деятельность в киберсфере.
В частности, в список добавлены Дмитрий Карасивиди 1985 года рождения и Данил Потехин 1995 года рождения.
10 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США включило в санкционные списки трех граждан России и одного гражданина Украины за «попытки повлиять на американские выборы». Под санкции попали россияне Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, которые, по заявлению Минфина США, якобы использовали криптовалюту для финансирования «непрерывных злонамеренных операций для влияния по всему миру».
Помимо этого, ограничительные меры введены в отношении депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача. В американском ведомстве утверждают, что он более 10 лет был «российским агентом» и поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами.