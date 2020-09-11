США обсуждают «адресные санкции» против Белоруссии
США обсуждают с европейскими странами возможность введения санкций против высокопоставленных лиц Белоруссии, которых они считают ответственными за якобы нарушение прав человека и репрессии в республике. Об этом на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации в Белоруссии, заявил первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.
«Мы осуществляем тесную координацию с нашими европейскими партнерами в вопросе о дополнительных адресных санкциях в отношении всех тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека и репрессии в Белоруссии», — цитирует Бигэна ТАСС. Дипломат напомнил, что сейчас в США действуют санкции в отношении 16 высокопоставленных лиц республики и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В ходе брифинга Бигэн также заявил, что у Лукашенко «нет легитимности», так как его «режим» был «отвергнут» народом Белоруссии.
Ранее в Европейском союзе заявили о намерении ввести санкции против должностных лиц Белоруссии, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов, прошедших в республике 9 августа, а также последующее насилие по отношению в вышедшим на протесты гражданам. 7 сентября Reuters со ссылкой на трех дипломатов ЕС сообщил, что ограничения могут затронуть 31 лицо. Лукашенко пока не включен в санкционный список.
При этом 31 августа санкции против президента Белоруссии ввели Латвия, Эстония и Литва. Ограничения также затрагивают еще 29 белорусских чиновников.