США обсуждают «адресные санкции» против Белоруссии

Ранее в Европейском союзе заявили о намерении ввести санкции против должностных лиц Белоруссии, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов, прошедших в республике 9 августа, а также последующее насилие по отношению в вышедшим на протесты гражданам. 7 сентября Reuters со ссылкой на трех дипломатов ЕС сообщил, что ограничения могут затронуть 31 лицо. Лукашенко пока не включен в санкционный список.