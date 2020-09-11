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США обсуждают «адресные санкции» против Белоруссии

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США обсуждают с европейскими странами возможность введения санкций против высокопоставленных лиц Белоруссии, которых они считают ответственными за якобы нарушение прав человека и репрессии в республике. Об этом на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации в Белоруссии, заявил первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн. 

«Мы осуществляем тесную координацию с нашими европейскими партнерами в вопросе о дополнительных адресных санкциях в отношении всех тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека и репрессии в Белоруссии», — цитирует Бигэна ТАСС. Дипломат напомнил, что сейчас в США действуют санкции в отношении 16 высокопоставленных лиц республики и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В ходе брифинга Бигэн также заявил, что у Лукашенко «нет легитимности», так как его «режим» был «отвергнут» народом Белоруссии.

Ранее в Европейском союзе заявили о намерении ввести санкции против должностных лиц Белоруссии, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов, прошедших в республике 9 августа, а также последующее насилие по отношению в вышедшим на протесты гражданам. 7 сентября Reuters со ссылкой на трех дипломатов ЕС сообщил, что ограничения могут затронуть 31 лицо. Лукашенко пока не включен в санкционный список.

При этом 31 августа санкции против президента Белоруссии ввели Латвия, Эстония и Литва. Ограничения также затрагивают еще 29 белорусских чиновников.

Ранее по теме: СК Белоруссии возбудил дело из-за беспорядков в Минске 6 сентября

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных