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СК Белоруссии возбудил дело из-за беспорядков в Минске 6 сентября

Ведомости

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту организации акций протеста и беспорядков 6 сентября в центре Минска, сообщает пресс-служба ведомства. По информации следствия, акции сопровождались «явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции», также они привели к нарушению работы общественного транспорта и ряда организаций.

В СК рассказали, что подозреваемыми по делу проходят четыре человека в возрасте от 18 до 32 лет. К материалам дела приобщены видео из интернета. Ущерб предприятиям из-за остановки транспортного движения составил более 30 тыс. белорусских руб., отметили в ведомстве.

В сообщении говорится, что еще одно уголовное дело заведено на 18-летнюю девушку, которая разрисовала спецтранспорт с помощью баллончика с краской. Милиция продолжает устанавливать причастных к преступлениям лиц.

Следственный комитет призвал белорусов не поддаваться на «провокации организаторов беспорядков» и напомнил, что за подобные действия виновным грозит уголовная ответственность и возмещение материального вреда.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время материалы дел будут направлены в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что СК Белоруссии отказал в возбуждении уголовных дел о применении насилия к протестующим.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, в то время как его главный соперник со стороны оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%.

Европейские страны не признали результатов выборов и пригрозили ввести санкции против высших чиновников Белоруссии, которые ответственны за проведение президентских выборов 9 сентября и последовавшее за ними насилие и репрессии. Прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения против высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.

Ранее по теме: Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных