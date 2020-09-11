СК Белоруссии возбудил дело из-за беспорядков в Минске 6 сентября

В СК рассказали, что подозреваемыми по делу проходят четыре человека в возрасте от 18 до 32 лет. К материалам дела приобщены видео из интернета. Ущерб предприятиям из-за остановки транспортного движения составил более 30 тыс. белорусских руб., отметили в ведомстве.