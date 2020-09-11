СК Белоруссии возбудил дело из-за беспорядков в Минске 6 сентября
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту организации акций протеста и беспорядков 6 сентября в центре Минска, сообщает пресс-служба ведомства. По информации следствия, акции сопровождались «явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции», также они привели к нарушению работы общественного транспорта и ряда организаций.
В СК рассказали, что подозреваемыми по делу проходят четыре человека в возрасте от 18 до 32 лет. К материалам дела приобщены видео из интернета. Ущерб предприятиям из-за остановки транспортного движения составил более 30 тыс. белорусских руб., отметили в ведомстве.
В сообщении говорится, что еще одно уголовное дело заведено на 18-летнюю девушку, которая разрисовала спецтранспорт с помощью баллончика с краской. Милиция продолжает устанавливать причастных к преступлениям лиц.
Следственный комитет призвал белорусов не поддаваться на «провокации организаторов беспорядков» и напомнил, что за подобные действия виновным грозит уголовная ответственность и возмещение материального вреда.
В сообщении отмечается, что в ближайшее время материалы дел будут направлены в прокуратуру.
Ранее сообщалось, что СК Белоруссии отказал в возбуждении уголовных дел о применении насилия к протестующим.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, в то время как его главный соперник со стороны оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%.
Европейские страны не признали результатов выборов и пригрозили ввести санкции против высших чиновников Белоруссии, которые ответственны за проведение президентских выборов 9 сентября и последовавшее за ними насилие и репрессии. Прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения против высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.