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СК Белоруссии отказался возбуждать дело о насилии в отношении протестующих

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Следственный комитет (СК) Белоруссии отказал члену президиума координационного совета оппозиции Павлу Латушко в требовании возбудить уголовные дела о применении насилия к протестующим. Копию ответа он опубликовал у себя в телеграм-канале. Отказ ведомство мотивировало отсутствием в заявлении Латушко сведений «о конкретных преступлениях, пострадавших лицах и иных обстоятельствах».

«Поскольку в Вашем обращении отсутствуют сведения о конкретных преступлениях, пострадавших лицах и иных обстоятельствах, оснований для проведения следственным комитетом проверки непосредственно по данному обращению и принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, не имеется»,— говорится в документе. При этом в СК отметили, что по поступающим заявлениям о незаконных действиях силовиков проводятся проверки, об их результатах сообщат заявителям.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента. Люди выходят на улицу с требованием пересмотреть результаты президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко.

Европейские страны не признали результатов выборов и пригрозили ввести санкции против высших чиновников Белоруссии, которые ответственны за проведение президентских выборов 9 сентября и последовавшее за ними насилие и репрессии. Прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения против высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.

Во время протестов правоохранительные органы задержали более 7000 человек, известно о сотне пострадавших. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Эксперты ООН в области прав человека задокументировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, участвующими в протестах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных