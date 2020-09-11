СК Белоруссии отказался возбуждать дело о насилии в отношении протестующих

«Поскольку в Вашем обращении отсутствуют сведения о конкретных преступлениях, пострадавших лицах и иных обстоятельствах, оснований для проведения следственным комитетом проверки непосредственно по данному обращению и принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, не имеется»,— говорится в документе. При этом в СК отметили, что по поступающим заявлениям о незаконных действиях силовиков проводятся проверки, об их результатах сообщат заявителям.