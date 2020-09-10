В Литве назвали Тихановскую «избранным президентом Белоруссии»

Акции протеста в Белоруссии начались после того, как 9 августа были обнародованы предварительные итоги президентских выборов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, в то время как Тихановскую поддержали лишь 10,09% проголосовавших граждан. После выборов Тихановская уехала в Литву, власти которой оказывают ей поддержку. За этим она объявила о создании Координационного совета оппозиции, который ставит себе целью мирную передачу власти в стране.