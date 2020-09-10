В Литве назвали Тихановскую «избранным президентом Белоруссии»
Литовский парламент (сейм) признал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую «избранным президентом» страны, приняв соответствующую резолюцию, пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ.
«Сейм призывает международное сообщество поддержать Светлану Тихановскую — лидера, избранного белорусским народом», — указано в резолюции. Также литовские депутаты призвали поддержать Координационный совет белорусской оппозиции в его «стремлении к новым демократическим выборам парламента и президента».
Кроме того, сейм Литвы призвал осудить действия президента Белорусии Александра Лукашенко при заключении новых международных соглашений, расценив это как «аннексию страны». Особенно депутатов взволновало то, что Лукашенко может подписать новые соглашения с Россией, что, по их мнению, «ограничивает суверенитет белорусского народа». Кроме того, в резолюции сейм потребовал от России «не вмешиваться во внутренние дела и внешнюю политику Белоруссии».
Акции протеста в Белоруссии начались после того, как 9 августа были обнародованы предварительные итоги президентских выборов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, в то время как Тихановскую поддержали лишь 10,09% проголосовавших граждан. После выборов Тихановская уехала в Литву, власти которой оказывают ей поддержку. За этим она объявила о создании Координационного совета оппозиции, который ставит себе целью мирную передачу власти в стране.