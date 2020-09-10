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Лукашенко пообещал не отдавать власть

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть, сообщает «БелТА». Он подчеркнул, что «власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал».

«Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал», — сказал Лукашенко во время представления Андрея Шведа в должности генерального прокурора страны. Он отметил, что «власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал». В середине 1990-х гг. власть «валялась в грязи, о нее вытирали ноги». Лукашенко подчеркнул, что не хочет, чтобы Белоруссия вернулась к тому времени.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, в то время как его главный соперник со стороны оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%. Европейские страны не признали результатов выборов и пригрозили ввести санкции, прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения против высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных