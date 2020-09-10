Лукашенко пообещал не отдавать власть

«Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал», — сказал Лукашенко во время представления Андрея Шведа в должности генерального прокурора страны. Он отметил, что «власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал». В середине 1990-х гг. власть «валялась в грязи, о нее вытирали ноги». Лукашенко подчеркнул, что не хочет, чтобы Белоруссия вернулась к тому времени.