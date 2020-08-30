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Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом

Ведомости

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт на вопрос «РИА Новости» о том, где находится лидер республики Александр Лукашенко, прислала фотографию, на которой он выходит из своей резиденции – Дворца независимости ‒ в бронежилете и с автоматом в руках.

По информации Telegram-канала «Пул первого», фото сделано около 16.00, когда протестующие уже подошли к резиденции.

Как передавали ранее СМИ, к резиденции Лукашенко стянуты силовики, спецтехника, а также несколько бронетранспортеров. МВД пока не называет число участников акции протеста, проходящей в центре Минска. Задержаны, по официальным данным, 125 человек.

В прошлое воскресенье агентство «БелТА» опубликовало видео, на котором Лукашенко прилетел к Дворцу независимости на вертолете. На видео президент просит подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит: «Как крысы разбежались». На другом видео, опубликованном агентством, Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.

Ранее по теме: В Минске начались задержания протестующих

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных