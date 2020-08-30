Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт на вопрос «РИА Новости» о том, где находится лидер республики Александр Лукашенко, прислала фотографию, на которой он выходит из своей резиденции – Дворца независимости ‒ в бронежилете и с автоматом в руках.
По информации Telegram-канала «Пул первого», фото сделано около 16.00, когда протестующие уже подошли к резиденции.
Как передавали ранее СМИ, к резиденции Лукашенко стянуты силовики, спецтехника, а также несколько бронетранспортеров. МВД пока не называет число участников акции протеста, проходящей в центре Минска. Задержаны, по официальным данным, 125 человек.
В прошлое воскресенье агентство «БелТА» опубликовало видео, на котором Лукашенко прилетел к Дворцу независимости на вертолете. На видео президент просит подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит: «Как крысы разбежались». На другом видео, опубликованном агентством, Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.