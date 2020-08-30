В Минске начались задержания протестующих
В Минске силовики начали задерживать граждан, которые приняли участие в протестном марше, передает корреспондент портала Tut.by.
«Минск. Начались задержания. Силовики выборочно задерживают мужчин. Те не сопротивляются», ‒ говорится в сообщении.
Протестующие в настоящий момент движутся по проспекту Независимости в сторону площади Свободы, силовики перекрыли проспект у ГУМа, там сосредоточена военная техника, автозаки и водометы.
ТАСС сообщил о задержании своего корреспондента Ивана Колыганова.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.