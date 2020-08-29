В Минске проходит женский «марш солидарности»

Как отмечает Tut.by, в акции участвуют также женщины с детьми. Колонну сопровождают сотрудники правоохранительных органов. По слова корреспондента издания, силовики не задерживают женщин. На Якуба Коласа ОМОН разделил марш, выставив оцепление, однако после требований участниц марша пропустить их расступились.