В Минске проходит женский «марш солидарности»
В Минске несколько тысяч женщин приняли участи в «марше солидарности», организованном в поддержку сограждан, пострадавших в ходе акций протеста, сообщают белорусские интернет-ресурсы.
По информации портала Onliner, участницы акции собрались на площади Победы, после чего двинулись по проспекту Независимости в сторону Уручья. Поддержать женщин пришла также одна из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.
Как отмечает Tut.by, в акции участвуют также женщины с детьми. Колонну сопровождают сотрудники правоохранительных органов. По слова корреспондента издания, силовики не задерживают женщин. На Якуба Коласа ОМОН разделил марш, выставив оцепление, однако после требований участниц марша пропустить их расступились.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.