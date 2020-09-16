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Воробьев рассказал о сроках вакцинации от коронавируса в Подмосковье

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Вакцинация от коронавируса в Московской области может начаться в декабре, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Как только пройдут все регистрационные мероприятия начнем вакцинировать. Вы знаете, что проходит последний, третий этап исследований вакцины. И я очень надеюсь, что с Нового года, даст Бог, с декабря мы тоже начнем вакцинировать», — сказал Воробьев, отметив, что сначала необходимо получить все документы, чтобы вакцина была «безупречна».

Глава Московской области также добавил, что вакцинация от коронавируса в регионе будет бесплатной.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V» от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины, которые продлятся полгода. Часть участников испытаний препарата жалуются на слабость, температуру и мышечные боли, сообщил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее по теме: Специалисты дали рекомендации испытателям вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных