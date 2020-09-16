Воробьев рассказал о сроках вакцинации от коронавируса в Подмосковье
Вакцинация от коронавируса в Московской области может начаться в декабре, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».
«Как только пройдут все регистрационные мероприятия начнем вакцинировать. Вы знаете, что проходит последний, третий этап исследований вакцины. И я очень надеюсь, что с Нового года, даст Бог, с декабря мы тоже начнем вакцинировать», — сказал Воробьев, отметив, что сначала необходимо получить все документы, чтобы вакцина была «безупречна».
Глава Московской области также добавил, что вакцинация от коронавируса в регионе будет бесплатной.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V» от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины, которые продлятся полгода. Часть участников испытаний препарата жалуются на слабость, температуру и мышечные боли, сообщил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко.