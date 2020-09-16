Воробьев рассказал о сроках вакцинации от коронавируса в Подмосковье

«Как только пройдут все регистрационные мероприятия начнем вакцинировать. Вы знаете, что проходит последний, третий этап исследований вакцины. И я очень надеюсь, что с Нового года, даст Бог, с декабря мы тоже начнем вакцинировать», — сказал Воробьев, отметив, что сначала необходимо получить все документы, чтобы вакцина была «безупречна».