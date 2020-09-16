Посольство России запросило у МИД Германии доступ к Навальному

Ранее Генпрокуратура России направила запрос в минюст Германии с просьбой предоставить результаты обследования Навального 27 августа, но до сих пор не получила ответа. 11 сентября немецкая генпрокуратура заявила, что предоставит необходимую информацию только с разрешения самого Навального. Позже Генпрокуратура направила дополнительный запрос в компетентные органы юстиции Германии о правовой помощи по материалам проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации Навального.