Посольство России запросило у МИД Германии доступ к Навальному
Посольство России в Берлине направило запрос в министерство иностранных дел Германии об обеспечении консульского доступа к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, сообщает газета «Коммерсант».
«По информации “Ъ”, посольство России в Берлине в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года направило ноту в МИД ФРГ об обеспечении консульского доступа к Алексею Навальному», — говорится в сообщении.
Статья 36 конвенции предписывает, что консульские должностные лица могут свободно контактировать с гражданами представляемого государства и иметь доступ к ним, отмечает издание.
Ранее Генпрокуратура России направила запрос в минюст Германии с просьбой предоставить результаты обследования Навального 27 августа, но до сих пор не получила ответа. 11 сентября немецкая генпрокуратура заявила, что предоставит необходимую информацию только с разрешения самого Навального. Позже Генпрокуратура направила дополнительный запрос в компетентные органы юстиции Германии о правовой помощи по материалам проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации Навального.
Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. 22 августа его перевезти в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы.