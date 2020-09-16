Песков ответил на заявление главы Еврокомиссии о ситуации с Навальным
Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвавшей предполагаемое отравление основателя ФБК Алексея Навального «типичным поведением России», продиктованы «ангажированностью» и «непониманием реальности», а связывать эту историю с «Северным потоком – 2» неуместно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы категорически не согласны с таким заявлением... скорее, это такая ангажированность и абсолютное непонимание или нежелание, или сознательное или несознательное непонимание реальности, которая имела место в случае с берлинским пациентом», – сказал Песков. Он добавил, что случай с Навальным нуждается «в расследовании и прояснении», для этого необходимо сотрудничество с Германией, но Россия в этом деле «не встречает сотрудничества».
Комментируя слова главы Еврокомиссии о том, что «тенденцию на нападение и вмешательство в выборы в других странах не изменит никакой газопровод», Песков отметил, что «Северный поток – 2» выгоден и России, и ЕС и что он является исключительно коммерческим проектом. «Наверное, нужно все-таки прекратить упоминать его в контексте какой-либо политизации», – сказал Песков.
Ранее сегодня глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, обращаясь к европейским странам, выступающим за более тесные отношения с Россией, в первую очередь к Германии, заявила, что Москва продолжит свое «типичное» поведение, которое, по ее мнению, заключается в «устранении» политических конкурентов и «вмешательстве» во внутренние дела третьих стран.
Ранее стало известно, что Германия предложила США сделку на 1 млрд евро, чтобы Вашингтон не блокировал завершение строительства «Северного потока – 2» новыми санкциями в связи с ситуацией вокруг Навального. Канцлер Ангела Меркель неоднократно заявляла, что газопровод будет достроен, и призывала не связывать судьбу этого проекта с инцидентом с российским политиком. В то же время в МИД Германии допускали пересмотр соглашений по «Северному потоку – 2» в связи с инцидентом с Навальным.