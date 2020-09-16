Песков ответил на заявление главы Еврокомиссии о ситуации с Навальным

Ранее стало известно, что Германия предложила США сделку на 1 млрд евро, чтобы Вашингтон не блокировал завершение строительства «Северного потока – 2» новыми санкциями в связи с ситуацией вокруг Навального. Канцлер Ангела Меркель неоднократно заявляла, что газопровод будет достроен, и призывала не связывать судьбу этого проекта с инцидентом с российским политиком. В то же время в МИД Германии допускали пересмотр соглашений по «Северному потоку – 2» в связи с инцидентом с Навальным.