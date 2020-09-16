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Песков ответил на заявление главы Еврокомиссии о ситуации с Навальным

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Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвавшей предполагаемое отравление основателя ФБК Алексея Навального «типичным поведением России», продиктованы «ангажированностью» и «непониманием реальности», а связывать эту историю с «Северным потоком – 2» неуместно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы категорически не согласны с таким заявлением... скорее, это такая ангажированность и абсолютное непонимание или нежелание, или сознательное или несознательное непонимание реальности, которая имела место в случае с берлинским пациентом», – сказал Песков. Он добавил, что случай с Навальным нуждается «в расследовании и прояснении», для этого необходимо сотрудничество с Германией, но Россия в этом деле «не встречает сотрудничества».

Комментируя слова главы Еврокомиссии о том, что «тенденцию на нападение и вмешательство в выборы в других странах не изменит никакой газопровод», Песков отметил, что «Северный поток – 2» выгоден и России, и ЕС и что он является исключительно коммерческим проектом. «Наверное, нужно все-таки прекратить упоминать его в контексте какой-либо политизации», – сказал Песков.

Ранее сегодня глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, обращаясь к европейским странам, выступающим за более тесные отношения с Россией, в первую очередь к Германии, заявила, что Москва продолжит свое «типичное» поведение, которое, по ее мнению, заключается в «устранении» политических конкурентов и «вмешательстве» во внутренние дела третьих стран.

Ранее стало известно, что Германия предложила США сделку на 1 млрд евро, чтобы Вашингтон не блокировал завершение строительства «Северного потока – 2» новыми санкциями в связи с ситуацией вокруг Навального. Канцлер Ангела Меркель неоднократно заявляла, что газопровод будет достроен, и призывала не связывать судьбу этого проекта с инцидентом с российским политиком. В то же время в МИД Германии допускали пересмотр соглашений по «Северному потоку – 2» в связи с инцидентом с Навальным.

Ранее по теме: В бундестаге выступили против введения санкций из-за Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных