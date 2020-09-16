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Die Zeit: Германия предложила США сделку по «Северному потоку – 2»

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Правительство Германии предложило США сделку для разрешения вопроса санкций против газопровода «Северный поток – 2», сообщает газета Die Zeit.

«В начале августа федеральный министр финансов Олаф Шольц представил своему американскому коллеге Стивену Мнучину предложение о том, что Германия готова финансировать строительство двух специальных портов для импорта сжиженного газа», – пишет издание.

Берлин готов вложить до 1 млрд евро в строительство в Германии таких портов, взамен США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию «Северного потока – 2», – говорится в письме Шольца.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода ‒ до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд. Сообщалось, что строительство завершено более чем на 90%.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал остановку строительства трубопровода «Северный поток – 2» из-за госпитализации основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Канцлер Германии Ангела Меркель при этом заявила, что не исключает санкций в отношении проекта, но финальное решение пока не приняла. Она отметила, что окончательное решение будет носить общеевропейский, а не германский характер.

Ранее по теме: В бундестаге выступили против введения санкций из-за Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных