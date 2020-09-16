Die Zeit: Германия предложила США сделку по «Северному потоку – 2»
Правительство Германии предложило США сделку для разрешения вопроса санкций против газопровода «Северный поток – 2», сообщает газета Die Zeit.
«В начале августа федеральный министр финансов Олаф Шольц представил своему американскому коллеге Стивену Мнучину предложение о том, что Германия готова финансировать строительство двух специальных портов для импорта сжиженного газа», – пишет издание.
Берлин готов вложить до 1 млрд евро в строительство в Германии таких портов, взамен США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию «Северного потока – 2», – говорится в письме Шольца.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода ‒ до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд. Сообщалось, что строительство завершено более чем на 90%.
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал остановку строительства трубопровода «Северный поток – 2» из-за госпитализации основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Канцлер Германии Ангела Меркель при этом заявила, что не исключает санкций в отношении проекта, но финальное решение пока не приняла. Она отметила, что окончательное решение будет носить общеевропейский, а не германский характер.