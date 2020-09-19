В России за сутки выявили 6065 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 30,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 950 000 человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 6,7 млн случаев, Индии (5,3 млн) и Бразилии (4,4 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.