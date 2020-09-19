В России за сутки выявили 6065 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 6065 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 097 251. Умерли за день 144 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 19 339.
Вчера, 18 сентября, оперштаб сообщил о 5905 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 825 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 919 пациентов, скончались 11 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+212), Ростовская (+180), Московская (+175) и Нижегородская (+164) области.
За сутки в России полностью выздоровели 5255 человек. Общее число выздоровевших выросло до 906 462 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 30,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 950 000 человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 6,7 млн случаев, Индии (5,3 млн) и Бразилии (4,4 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.