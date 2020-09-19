Путин проведет встречу с полным составом Совета Федерации 23 сентября
Президент России Владимир Путин проведет встречу с полным составом Совета Федерации 23 сентября, сообщил глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко в комментарии «РИА Новости».
«Президент 23 сентября проведет встречу в Кремле с полным составом Совета Федерации», – сказал он.
Сенатор пояснил, что в этот день откроется осенняя сессия Совфеда, пленарное заседание может пройти с 9 до 11 часов. Тимченко добавил, что за шесть лет работы в Совфеде он не помнит подобного формата встречи президента с сенаторами.
Ранее Тимченко сообщил, что четыре сенатора написали заявления о досрочном сложении полномочий, около 20 новых сенаторов должны прийти в Совет Федерации.