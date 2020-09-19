Губернатор Саратовской области заразился коронавирусом
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил в Instagram, что заразился коронавирусом.
«Дорогие друзья, счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат», – рассказал он.
Радаев уточнил, что болезнь протекает в легкой форме, он соблюдает режим самоизоляции, продолжая работу в дистанционном формате. Глава региона также поблагодарил медиков, задействованных в противодействии пандемии коронавируса.
Ранее в четверг избранного губернатора Пермского края Дмитрия Махонина госпитализировали с коронавирусом.
По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки выявлено 6065 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране 1 097 251 случай. Умерли за сутки 144 пациента. Общее число смертей составляет 19 339.