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Глава Пермского края Махонин заразился коронавирусом

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Избранный губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заразился новым коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе чиновника.

«При появлении легких симптомов недомогания у Дмитрия Махонина был взят мазок, определили иммуноглобулин. Сделали КТ. Через 24 часа получили ответ из референс-лаборатории Роспотребнадзора, который подтвердил наличие коронавирусной инфекции», ‒ рассказали агентству. В пресс-службе добавили, что Махонина госпитализировали и изолировали, болезнь проходит в легкой форме.

Накануне Махонин взял больничный из-за ОРВИ. Первоначально тест не показал наличие коронавируса у губернатора.

Махонин в начале февраля 2020 г. назначен исполняющим обязанности губернатора Пермского края указом президента России Владимира Путина, сменив Максима Решетникова. В сентябре Махонин победил на досрочных выборах главы региона с результатом 75,69%. В них чиновник участвовал как самовыдвиженец.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных