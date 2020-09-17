Глава Пермского края Махонин заразился коронавирусом
Избранный губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заразился новым коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе чиновника.
«При появлении легких симптомов недомогания у Дмитрия Махонина был взят мазок, определили иммуноглобулин. Сделали КТ. Через 24 часа получили ответ из референс-лаборатории Роспотребнадзора, который подтвердил наличие коронавирусной инфекции», ‒ рассказали агентству. В пресс-службе добавили, что Махонина госпитализировали и изолировали, болезнь проходит в легкой форме.
Накануне Махонин взял больничный из-за ОРВИ. Первоначально тест не показал наличие коронавируса у губернатора.
Махонин в начале февраля 2020 г. назначен исполняющим обязанности губернатора Пермского края указом президента России Владимира Путина, сменив Максима Решетникова. В сентябре Махонин победил на досрочных выборах главы региона с результатом 75,69%. В них чиновник участвовал как самовыдвиженец.