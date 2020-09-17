В России за сутки зарегистрировали 5762 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 5762 случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. За весь период зарегистрирован 1 085 281 случай заражения. Умерли за сутки 144 человека, общее количество смертей возросло до 19 061. Выздоровели за сутки 5754 пациента. Продолжают лечение более 170 000.