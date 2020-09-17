В России за сутки зарегистрировали 5762 новых случая коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 5762 новых случая коронавирусаУмерли за день 144 пациента, выздоровели почти 6000 человек
За последние сутки в России выявлено 5762 случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. За весь период зарегистрирован 1 085 281 случай заражения. Умерли за сутки 144 человека, общее количество смертей возросло до 19 061. Выздоровели за сутки 5754 пациента. Продолжают лечение более 170 000.
16 сентября оперштаб сообщал о 5670 новых случаях коронавируса.
В Москве за сутки выявили 730 новых случаев заражения, всего в столице 34 949 заболевших. Умерли за сутки девять пациентов. Общее число смертей составляет 5025.
В топ-5 регионов по приросту заболеваемости за сутки кроме Москвы вошли Санкт-Петербург (+211 случаев), Московская область (+177), Ростовская область (+171), Нижегородская область (+166).
По общему числу заболевших коронавирусом лидируют Москва – 274 003 случая, Московская область – 71 008 и Санкт-Петербург – 40 099.
По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано почти 29,9 млн случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число случаев выявлено в США – 6,6 млн, Индии – 5,1 млн и Бразилии – 4,4 млн. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.