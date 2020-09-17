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В России за сутки зарегистрировали 5762 новых случая коронавируса

Умерли за день 144 пациента, выздоровели почти 6000 человек
Дарья Савенкова
Tatyana Makeyeva / REUTERS

За последние сутки в России выявлено 5762 случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. За весь период зарегистрирован 1 085 281 случай заражения. Умерли за сутки 144 человека, общее количество смертей возросло до 19 061. Выздоровели за сутки 5754 пациента. Продолжают лечение более 170 000.

16 сентября оперштаб сообщал о 5670 новых случаях коронавируса.

В Москве за сутки выявили 730 новых случаев заражения, всего в столице 34 949 заболевших. Умерли за сутки девять пациентов. Общее число смертей составляет 5025.

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В топ-5 регионов по приросту заболеваемости за сутки кроме Москвы вошли Санкт-Петербург (+211 случаев), Московская область (+177), Ростовская область (+171), Нижегородская область (+166).

По общему числу заболевших коронавирусом лидируют Москва – 274 003 случая, Московская область – 71 008 и Санкт-Петербург – 40 099.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано почти 29,9 млн случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число случаев выявлено в США – 6,6 млн, Индии – 5,1 млн и Бразилии – 4,4 млн. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных