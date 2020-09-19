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В Минске силовики задержали более 100 участников марша оппозиции

Ведомости

Минские силовики задержали более 100 человек, которые приняли участие или пришли поддержать женский протестный марш, передает корреспондент ТАСС.

«Часть участниц марша была заблокирована у здания торгового центра "Айсберг", другие женщины разбежались по ближайшим дворам. В какой-то момент прозвучал призыв "Уходим", а в небо поднялся квадрокоптер с бело-красно-белым флагом», – передает он с места событий.

Как сообщает портал Tut.by, все автозаки и милицейские автобусы уехали от ТЦ, некоторых задержанных отпустили, поскольку им не хватило места а автозаках. Протестующие, которых не задержали, выстроились в цепь солидарности на Сурганова.

По информации портала, задержали также и 73-летнюю оппозиционную активистку Нину Багинскую. Отмечается, что ее высадили из автозака возле Советского РУВД.

Ранее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщала в комментарии агентству «БелТА», что в Минске задержали 10 протестующих.

Ситуация в Белоруссии начала обостряться с 9 августа, после выборов президента страны. Победу в них одержал Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 г. По официальным данным, он набрал 80,08% голосов, а Тихановская – 10,09%. После объявления результатов выборов в республике начались массовые протесты. 17 сентября Европарламент подписал резолюцию, где назвал Лукашенко нелегитимным президентом.

Ранее по теме: В Минске проходит женский марш оппозиции

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных