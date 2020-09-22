Reuters узнал об иммунитете к коронавирусу у болевших лихорадкой Денге
Исследование профессора университета Дьюка Мигеля Николелиса в Бразилии показало, что лихорадка Денге, возможно, влияет на развитие у человека определенного уровня иммунитета к коронавирусу, сообщил Reuters.
Профессор Николелис обнаружил, что в регионах, где в этом или прошлом году были вспышки лихорадки Денге, уровень заболеваемости коронавирусом низкий и растет более медленно, чем в остальных. «Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса Денге и SARS-CoV-2», – говорится в исследовании об антителах к Денге и к коронавирусу.
Николелис отметил, что если его гипотеза окажется верной, значит, люди смогут с помощью безопасной прививки от Денге получить определенный уровень иммунитета к коронавирусу. Профессор добавил, что, по данным предыдущих исследований, люди с антителами к Денге давали ложноположительные результаты тестов на антитела к коронавирусу, даже если никогда им не болели.
Ученые обнаружили связь между прошедшими вспышками лихорадки Денге и заболеваемостью коронавирусом в нескольких регионах Бразилии, в других частях Латинской Америки, в Азии и на островах Тихого и Индийского океанов.