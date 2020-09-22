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Reuters узнал об иммунитете к коронавирусу у болевших лихорадкой Денге

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Исследование профессора университета Дьюка Мигеля Николелиса в Бразилии показало, что лихорадка Денге, возможно, влияет на развитие у человека определенного уровня иммунитета к коронавирусу, сообщил Reuters.

Профессор Николелис обнаружил, что в регионах, где в этом или прошлом году были вспышки лихорадки Денге, уровень заболеваемости коронавирусом низкий и растет более медленно, чем в остальных. «Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса Денге и SARS-CoV-2», – говорится в исследовании об антителах к Денге и к коронавирусу.

Николелис отметил, что если его гипотеза окажется верной, значит, люди смогут с помощью безопасной прививки от Денге получить определенный уровень иммунитета к коронавирусу. Профессор добавил, что, по данным предыдущих исследований, люди с антителами к Денге давали ложноположительные результаты тестов на антитела к коронавирусу, даже если никогда им не болели.

Ученые обнаружили связь между прошедшими вспышками лихорадки Денге и заболеваемостью коронавирусом в нескольких регионах Бразилии, в других частях Латинской Америки, в Азии и на островах Тихого и Индийского океанов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных