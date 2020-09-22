Reuters узнал об иммунитете к коронавирусу у болевших лихорадкой Денге

Николелис отметил, что если его гипотеза окажется верной, значит, люди смогут с помощью безопасной прививки от Денге получить определенный уровень иммунитета к коронавирусу. Профессор добавил, что, по данным предыдущих исследований, люди с антителами к Денге давали ложноположительные результаты тестов на антитела к коронавирусу, даже если никогда им не болели.