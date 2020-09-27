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Более 50 человек пострадали при обрушении перехода в Подмосковье

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Более 50 человек пострадали при обрушении надземного перехода на предприятии в подмосковном Ступине, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«По состоянию на 13:00 мск, пострадал 51 человек. Все находятся в различных больницах. Некоторые из них обратились к медикам самостоятельно», — сообщили в ведомстве.

По информации агентства, все пострадавшие — граждане Киргизии, они работают на предприятии, где произошло ЧП. В Ступинскую областную клиническую больницу были доставлены 29 человек, двое из них находятся в реанимационном отделении.

В пресс-службе администрации Московской области уточнили, что ЧП произошло в цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик». По информации властей, произошло обрушение металлического пешеходного перехода длиной 35 метров и высотой 4 метра. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Центральный аппарат СК по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина направил криминалистов на место происшествия.

«Следствие установит все обстоятельства и причины массового травмирования рабочих. В этих целях будут изучены как состояние и степень износа обрушившейся конструкции, так и реальные условия труда, в том числе соблюдение правил безопасности на предприятии», — пояснили в СК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных