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ВОЗ зафиксировала снижение смертности от коронавируса в мире

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Количество новых случаев коронавируса в мире растет, при этом смертность от него снижается, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью ТАСС.

«Количество случаев растет, но смертность снизилась, меньше людей госпитализируют и находятся в реанимации», — сказал Клюге. По его словам, одной из причин такой тенденции является большая осведомленность пожилых людей о способах защиты от вируса. 

Рост случаев коронавируса в мире можно объяснить продолжением первой волны. «В апреле — июне мы наблюдали снижение, но не по естественной причине, а из-за строгого карантина. Но вирус никуда не ушел, поэтому, когда карантин заканчивается, вирус возвращается», — объяснил Клюге.

Ранее сегодня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что фиксируемый в последнее время рост заболеваемости коронавирусом объясняется формированием его сезонности.

По данным оперштаба на 28 сентября, за сутки в России коронавирус обнаружили у 8 135 человек. Это самый высокий показатель распространения инфекции с середины июня.

Ранее по теме: Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных