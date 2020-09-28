ВОЗ зафиксировала снижение смертности от коронавируса в мире
Количество новых случаев коронавируса в мире растет, при этом смертность от него снижается, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью ТАСС.
«Количество случаев растет, но смертность снизилась, меньше людей госпитализируют и находятся в реанимации», — сказал Клюге. По его словам, одной из причин такой тенденции является большая осведомленность пожилых людей о способах защиты от вируса.
Рост случаев коронавируса в мире можно объяснить продолжением первой волны. «В апреле — июне мы наблюдали снижение, но не по естественной причине, а из-за строгого карантина. Но вирус никуда не ушел, поэтому, когда карантин заканчивается, вирус возвращается», — объяснил Клюге.
Ранее сегодня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что фиксируемый в последнее время рост заболеваемости коронавирусом объясняется формированием его сезонности.
По данным оперштаба на 28 сентября, за сутки в России коронавирус обнаружили у 8 135 человек. Это самый высокий показатель распространения инфекции с середины июня.