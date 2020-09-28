Попова назвала долю зараженных коронавирусом школьников

«Мы видим некоторое нарастание числа выявленных носителей ковид. И хочу сказать, что среди школьников на первой неделе это было 0,5%, а на второй — чуть больше 1%. И вот третья неделя показала, что количество детей с носительством ковид не превышает 2% в школах. То есть это очень-очень немного», — заявила она.