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Попова назвала долю зараженных коронавирусом школьников

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На данный момент доля школьников, являющихся носителями коронавируса, не превышает 2% от общего числа учащихся, сообщила в интервью радио «Комсомольская правда» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы видим некоторое нарастание числа выявленных носителей ковид. И хочу сказать, что среди школьников на первой неделе это было 0,5%, а на второй — чуть больше 1%. И вот третья неделя показала, что количество детей с носительством ковид не превышает 2% в школах. То есть это очень-очень немного», — заявила она.

По словам главы ведомства, очаговость коронавируса среди детей составляет 3,9, то есть один носитель заражает в среднем еще 4 человека, что является невысоким показателем. Попова объяснила, что такого уровня удалось достичь благодаря предпринятым в школах мерам: «разобщению детей», началу учебы в разное время, нескольким входам в учебные заведения, постоянному измерению температуры и установке на входах специальных фильтров.

В целом, по данным оперштаба на 28 сентября, в России коронавирус выявлен у 1 159 573 человек, из них 8135 — за последние сутки. Количество смертей достигло 20 385. За 24 часа от коронавируса скончался 61 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных