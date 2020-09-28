Попова назвала долю зараженных коронавирусом школьников
На данный момент доля школьников, являющихся носителями коронавируса, не превышает 2% от общего числа учащихся, сообщила в интервью радио «Комсомольская правда» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы видим некоторое нарастание числа выявленных носителей ковид. И хочу сказать, что среди школьников на первой неделе это было 0,5%, а на второй — чуть больше 1%. И вот третья неделя показала, что количество детей с носительством ковид не превышает 2% в школах. То есть это очень-очень немного», — заявила она.
По словам главы ведомства, очаговость коронавируса среди детей составляет 3,9, то есть один носитель заражает в среднем еще 4 человека, что является невысоким показателем. Попова объяснила, что такого уровня удалось достичь благодаря предпринятым в школах мерам: «разобщению детей», началу учебы в разное время, нескольким входам в учебные заведения, постоянному измерению температуры и установке на входах специальных фильтров.
В целом, по данным оперштаба на 28 сентября, в России коронавирус выявлен у 1 159 573 человек, из них 8135 — за последние сутки. Количество смертей достигло 20 385. За 24 часа от коронавируса скончался 61 человек.