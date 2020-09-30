Полиция опровергла сообщения о взрыве в Париже
Информацию о взрыве в Париже, о котором написало агентство Reuters со ссылкой на источники, не подтвердили местные власти, сообщает BFMTV. Полиция Парижа объяснила, речь идет не о взрыве, а об истребителе, который преодолел звуковой барьер.
Отзвук был слышен в пригородах французской столицы и попал в трансляцию матча Открытого чемпионата Франции по теннису.
VIDEO — Fighter jet breaking sound barrier, previously thought to be an explosion in Paris, was heard during French Open game at #RolandGarros pic.twitter.com/kcAWuBkuCy— DAILY SABAH (@DailySabah) September 30, 2020