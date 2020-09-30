В Киеве забили до смерти сотрудницу посольства США

Позже следователи на основании свидетельств очевидцев выяснили, что причиной смерти сотрудницы американского посольства стало нападение. «К избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см», — говорится в сообщении. Полиция ищет подозреваемого в нападении на женщину. Ведется расследование происшествия.