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В Киеве забили до смерти сотрудницу посольства США

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В Киеве сотрудница посольства США на Украине скончалась после избиения, сообщает пресс-служба управления Нацполиции по городу.

Женщину с травмами головы обнаружили без сознания прохожие днем 30 сентября в лесополосе в Шевченковском районе города, около железнодорожных путей. На место происшествия выехала полиция и врачи скорой помощи.

«Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. При досмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя», — говорится в сообщении. 

Позже следователи на основании свидетельств очевидцев выяснили, что причиной смерти сотрудницы американского посольства стало нападение. «К избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см», — говорится в сообщении. Полиция ищет подозреваемого в нападении на женщину. Ведется расследование происшествия.

Пресс-служба посольства США на Украине пока официально не комментировала произошедшее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных