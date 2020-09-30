В Киеве забили до смерти сотрудницу посольства США
В Киеве сотрудница посольства США на Украине скончалась после избиения, сообщает пресс-служба управления Нацполиции по городу.
Женщину с травмами головы обнаружили без сознания прохожие днем 30 сентября в лесополосе в Шевченковском районе города, около железнодорожных путей. На место происшествия выехала полиция и врачи скорой помощи.
«Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. При досмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя», — говорится в сообщении.
Позже следователи на основании свидетельств очевидцев выяснили, что причиной смерти сотрудницы американского посольства стало нападение. «К избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см», — говорится в сообщении. Полиция ищет подозреваемого в нападении на женщину. Ведется расследование происшествия.
Пресс-служба посольства США на Украине пока официально не комментировала произошедшее.