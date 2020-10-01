Вирусолог назвал главную ошибку заболевших коронавирусом
Самая большая ошибка заболевших коронавирусом людей — самолечение, заявила НСН со ссылкой на руководителя отделения микробиологии латентных инфекций научного центра Гамалеи Виктора Зуева.
«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», — сказал Зуев. Вирусолог добавил, что основной симптом коронавируса — отсутствие обоняния, но способность чувствовать запахи пропадает также при ОРВИ и гриппе.
Профессор вирусологии центра Гамалеи Анатолий Альштейн отметил, что самостоятельно отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа сложно, поэтому лучше вызвать врача и сдать тест на коронавирус.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от Гамалеи «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.
Вакцину также разработал центр «Вектор». Он уже закончил клинические испытания своего препарата. Вакцину планируется зарегистрировать вакцину до 15 октября 2020 г., затем пройдут пострегистрационные испытания. Еще одно разрешение на проведение клинических испытаний вакцины получил центре им. Чумакова.