Вирусолог назвал главную ошибку заболевших коронавирусом

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», — сказал Зуев. Вирусолог добавил, что основной симптом коронавируса — отсутствие обоняния, но способность чувствовать запахи пропадает также при ОРВИ и гриппе.