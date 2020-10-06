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ФСБ задержала российского военного по подозрению в передаче секретных данных Эстонии

Ведомости

Федеральная служба безопасноси (ФСБ) задержала в Смоленске российского военного по подозрению в госизмене, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Также в Пскове задержан его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии. 

По данным спецслужбы, оба они собирали и передавали эстонским спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну.

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Суд заключил подозреваемых под стражу. Им грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет и возможен штраф до 500 000 руб.

Ранее ФСБ сообщила, что задержала военнослужащего РВСН в Барнауле по подозрению в передаче секретных сведений в главное управление разведки минобороны Украины.

Ранее по теме: ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных