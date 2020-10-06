ФСБ задержала российского военного по подозрению в передаче секретных данных Эстонии
Федеральная служба безопасноси (ФСБ) задержала в Смоленске российского военного по подозрению в госизмене, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Также в Пскове задержан его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии.
По данным спецслужбы, оба они собирали и передавали эстонским спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну.
Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Суд заключил подозреваемых под стражу. Им грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет и возможен штраф до 500 000 руб.
Ранее ФСБ сообщила, что задержала военнослужащего РВСН в Барнауле по подозрению в передаче секретных сведений в главное управление разведки минобороны Украины.