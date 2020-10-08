Бывшей чиновнице Минобороны Васильевой присвоили звание академика
«Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почетным академиком Российской академии художеств», — написала она. На сайте академии говорится, что Васильева занимается художественной деятельностью под псевдонимом Eva. Первая выставка с ее работами прошла в 2014 г. в московской галерее «EXPO-88», называлась «Цветы из неволи» и была посвящена аресту.
До 2012 г. Васильева руководила департаментом имущественных отношений Минобороны. Позже она стала фигурантом коррупционного скандала с участием бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, который в результате лишился своего поста.
Васильеву обвиняли в продаже недвижимого имущества подконтрольного Минобороны ОАО «Оборонсервис» по заниженным ценам с помощью подконтрольных ее знакомым фирм, что, по мнению следствия, нанесло ущерб более чем в 3 млрд руб. По ряду эпизодов Васильева была оправдана судом, а общая сумма ущерба по делу была снижена в шесть раз. Она была приговорена к возмещению ущерба на сумму 77 млн руб. и к лишению свободы сроком на пять лет. Согласно Уголовному кодексу и с учетом того, что с ноября 2012 г. и до оглашения приговора Васильева находилась под домашним арестом, срок подачи ходатайства об УДО наступил в августе 2015 г.
При этом непосредственно в колонии, по официальным данным, Васильева провела меньше месяца, отказавшись в конце июля от обжалования приговора в Мосгорсуде. Источник «Интерфакса» сообщал, что она возместила ущерб по делу «Оборонсервиса» в размере более 216 млн руб. за себя и остальных осужденных по делу. В мае 2015 г. Пресненский суд Москвы приговорил ее к пяти годам колонии и штрафу за хищения средств министерства и отмывание. Однако уже в августе того же года Васильева вышла из колонии по УДО.