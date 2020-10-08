Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Бывшей чиновнице Минобороны Васильевой присвоили звание академика

Ведомости

Бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой присвоили звание почетного академика Российской академии художеств. Об этом Васильева сообщила на своей странице в Facebook.

«Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почетным академиком Российской академии художеств», — написала она. На сайте академии говорится, что Васильева занимается художественной деятельностью под псевдонимом Eva. Первая выставка с ее работами прошла в 2014 г. в московской галерее «EXPO-88», называлась «Цветы из неволи» и была посвящена аресту. 

До 2012 г. Васильева руководила департаментом имущественных отношений Минобороны. Позже она стала фигурантом коррупционного скандала с участием бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, который в результате лишился своего поста.

Васильеву обвиняли в продаже недвижимого имущества подконтрольного Минобороны ОАО «Оборонсервис» по заниженным ценам с помощью подконтрольных ее знакомым фирм, что, по мнению следствия, нанесло ущерб более чем в 3 млрд руб. По ряду эпизодов Васильева была оправдана судом, а общая сумма ущерба по делу была снижена в шесть раз. Она была приговорена к возмещению ущерба на сумму 77 млн руб. и к лишению свободы сроком на пять лет. Согласно Уголовному кодексу и с учетом того, что с ноября 2012 г. и до оглашения приговора Васильева находилась под домашним арестом, срок подачи ходатайства об УДО наступил в августе 2015 г.

При этом непосредственно в колонии, по официальным данным,  Васильева провела меньше месяца, отказавшись в конце июля от обжалования приговора в Мосгорсуде. Источник «Интерфакса» сообщал, что она возместила ущерб по делу «Оборонсервиса» в размере более 216 млн руб. за себя и остальных осужденных по делу.  В мае 2015 г. Пресненский суд Москвы приговорил ее к пяти годам колонии и штрафу за хищения средств министерства и отмывание. Однако уже в августе того же года Васильева вышла из колонии по УДО.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных