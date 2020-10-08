Бывшей чиновнице Минобороны Васильевой присвоили звание академика

Васильеву обвиняли в продаже недвижимого имущества подконтрольного Минобороны ОАО «Оборонсервис» по заниженным ценам с помощью подконтрольных ее знакомым фирм, что, по мнению следствия, нанесло ущерб более чем в 3 млрд руб. По ряду эпизодов Васильева была оправдана судом, а общая сумма ущерба по делу была снижена в шесть раз. Она была приговорена к возмещению ущерба на сумму 77 млн руб. и к лишению свободы сроком на пять лет. Согласно Уголовному кодексу и с учетом того, что с ноября 2012 г. и до оглашения приговора Васильева находилась под домашним арестом, срок подачи ходатайства об УДО наступил в августе 2015 г.