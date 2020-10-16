Врач назвал способы выявить бессимптомное течение коронавируса

Врач отметила, что наличие антител к коронавирусу без симптомов заболевания тоже может показать, болел ли человек COVID-19. Также пациент может пройти компьютерную томографию легких: если врач видит «матовое стекло», значит пациент переносит заболевание бессимптомно. Соседова пояснила, что при пневмонии не всегда появляются кашель и насморк, температура может повыситься ненадолго или не повышаться вовсе.