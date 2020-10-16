Врач назвал способы выявить бессимптомное течение коронавируса
У некоторых пациентов с бессимптомным течением коронавируса может кратковременно пропасть обоняние или измениться вкус, заявила врач-биофизик Нелли Соседова в интервью радио Sputnik.
По словам Соседовой, при отсутствии симптомов повышается риск заражения коронавирусом при контакте с заболевшим. «У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики. Еще один критерий – если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается», — сказала Соседова.
Врач отметила, что наличие антител к коронавирусу без симптомов заболевания тоже может показать, болел ли человек COVID-19. Также пациент может пройти компьютерную томографию легких: если врач видит «матовое стекло», значит пациент переносит заболевание бессимптомно. Соседова пояснила, что при пневмонии не всегда появляются кашель и насморк, температура может повыситься ненадолго или не повышаться вовсе.
Ранее главный патологоанатом клинической больницы Иркутска Людмила Гришина говорила, что в первую очередь коронавирус воздействует на легкие и может вызвать их отек. Масса легких пациента, по ее словам, с коронавирусом может вырасти с 350 г до 2 кг каждое.