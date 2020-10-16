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Врач назвал способы выявить бессимптомное течение коронавируса

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У некоторых пациентов с бессимптомным течением коронавируса может кратковременно пропасть обоняние или измениться вкус, заявила врач-биофизик Нелли Соседова в интервью радио Sputnik.

По словам Соседовой, при отсутствии симптомов повышается риск заражения коронавирусом при контакте с заболевшим. «У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики. Еще один критерий – если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается», — сказала Соседова.

Врач отметила, что наличие антител к коронавирусу без симптомов заболевания тоже может показать, болел ли человек COVID-19. Также пациент может пройти компьютерную томографию легких: если врач видит «матовое стекло», значит пациент переносит заболевание бессимптомно. Соседова пояснила, что при пневмонии не всегда появляются кашель и насморк, температура может повыситься ненадолго или не повышаться вовсе.

Ранее главный патологоанатом клинической больницы Иркутска Людмила Гришина говорила, что в первую очередь коронавирус воздействует на легкие и может вызвать их отек. Масса легких пациента, по ее словам, с коронавирусом может вырасти с 350 г до 2 кг каждое.

Ранее по теме: Патологоанатом рассказала о влиянии коронавируса на органы человека

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных