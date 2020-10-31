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В студенческой поликлинике в Челябинске произошел пожар

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В поликлинике Южно-Уральского государственного университета произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

В ведомстве пояснили, что произошло возгорание будки-склада для хранения баллонов с кислородом, вызвавшее разгерметизацию двухкубового кислородного баллона. В результате произошел взрыв кислородной будки.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности, к настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать открытое горение, отмечает агентство. Площадь пожара составила 50 кв. м., также получил повреждения и стоящий рядом жилой дом.

В результате происшествия никто не пострадал, всех сотрудников и пациентов больницы успели эвакуировать. Среди пациентов – 16 человек с тяжелой формой коронавируса, уточняет агентство, они были размещены в другие больницы Челябинска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных