В студенческой поликлинике в Челябинске произошел пожар
В поликлинике Южно-Уральского государственного университета произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
В ведомстве пояснили, что произошло возгорание будки-склада для хранения баллонов с кислородом, вызвавшее разгерметизацию двухкубового кислородного баллона. В результате произошел взрыв кислородной будки.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности, к настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать открытое горение, отмечает агентство. Площадь пожара составила 50 кв. м., также получил повреждения и стоящий рядом жилой дом.
В результате происшествия никто не пострадал, всех сотрудников и пациентов больницы успели эвакуировать. Среди пациентов – 16 человек с тяжелой формой коронавируса, уточняет агентство, они были размещены в другие больницы Челябинска.