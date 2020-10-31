СК возбудил дело после пожара в Челябинске

По словам прокурора Челябинской области Виталия Лопина, во время отсоединения кислорода непосредственно перед взрывом или уже после него скончались два тяжелых пациента. Об этом он рассказал Znak.com. Администрация Челябинска эту информацию опровергла, передают «РИА Новости».