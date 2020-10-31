Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

СК возбудил дело после пожара в Челябинске

Ведомости

Следователи возбудили дело после возгорания в кислородной будке в поликлинике Городской больницы №2 в Челябинске, сообщается на сайте областного управления СК.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту возгорания баллонов с кислородом в подсобном помещении лечебного учреждения в Челябинске», — говорится в сообщении.

Пожар в поликлинике, перепрофилированной под пациентов с коронавирусом, произошел сегодня утром. ТАСС со ссылкой на МЧС пояснил, что произошло возгорание будки-склада для хранения баллонов с кислородом, вызвавшее разгерметизацию двухкубового кислородного баллона. В результате произошел взрыв кислородной будки.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности, к настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать открытое горение, отмечает агентство. Площадь пожара составила 50 кв. м., также получил повреждения и стоящий рядом жилой дом.

В результате происшествия никто не пострадал, всех сотрудников и пациентов успели эвакуировать. Среди пациентов – 16 человек с тяжелой формой коронавируса, уточняет агентство, они были размещены в другие больницы Челябинска.

По словам прокурора Челябинской области Виталия Лопина, во время отсоединения кислорода непосредственно перед взрывом или уже после него скончались два тяжелых пациента. Об этом он рассказал Znak.com. Администрация Челябинска эту информацию опровергла, передают «РИА Новости».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных