СК возбудил дело после пожара в Челябинске
Следователи возбудили дело после возгорания в кислородной будке в поликлинике Городской больницы №2 в Челябинске, сообщается на сайте областного управления СК.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту возгорания баллонов с кислородом в подсобном помещении лечебного учреждения в Челябинске», — говорится в сообщении.
Пожар в поликлинике, перепрофилированной под пациентов с коронавирусом, произошел сегодня утром. ТАСС со ссылкой на МЧС пояснил, что произошло возгорание будки-склада для хранения баллонов с кислородом, вызвавшее разгерметизацию двухкубового кислородного баллона. В результате произошел взрыв кислородной будки.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности, к настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать открытое горение, отмечает агентство. Площадь пожара составила 50 кв. м., также получил повреждения и стоящий рядом жилой дом.
В результате происшествия никто не пострадал, всех сотрудников и пациентов успели эвакуировать. Среди пациентов – 16 человек с тяжелой формой коронавируса, уточняет агентство, они были размещены в другие больницы Челябинска.