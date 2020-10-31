В МЧС назвали возможную причину взрыва в Челябинске
Возгорание в кислородной будке в поликлинике Городской больницы №2 в Челябинске могло произойти из-за нарушения при монтаже или эксплуатации оборудования, заявил руководитель регионального управления МЧС Юрий Буренко.
«Оборудование новое. Оно было смонтировано буквально несколько дней назад и сегодня оно впервые использовалось. Возможно, были нарушения при монтаже или нарушения при эксплуатации», — цитируют его «РИА Новости».
Пожар в поликлинике, перепрофилированной под пациентов с коронавирусом, произошел сегодня утром. ТАСС со ссылкой на МЧС пояснил, что произошло возгорание будки-склада для хранения баллонов с кислородом, вызвавшее разгерметизацию двухкубового кислородного баллона. В результате произошел взрыв кислородной будки.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, к настоящему моменту пожарным удалось полностью ликвидировать пожар, отмечает агентство. Площадь пожара составила 50 кв. м, также получил повреждения и стоящий рядом жилой дом.
В результате происшествия никто не пострадал, всех сотрудников и пациентов успели эвакуировать. Среди пациентов – 16 человек с тяжелой формой коронавируса, уточняет агентство, они были размещены в другие больницы Челябинска.
Позднее в СМИ появились сообщения о гибели нескольких пациентов из-за остановки подачи кислорода. По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, эта информация некорректная.