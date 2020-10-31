Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Умер актер Шон Коннери

Ведомости

 Британский актер Шон Коннери умер на 91-м году жизни, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на его семью.

«Сэр Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет, рассказала его семья», — говорится в сообщении.

По словам его родных, Коннери скончался во сне, будучи на Багамах.

Шон Коннери родился 25 августа 1930 г. в Эдинбурге. В 13 лет он ушел из школы, а в 16 лет поступил на службу во флот. В 1951 г. он начинает работать в Эдинбургском королевском театре и начинает заниматься бодибилдингом. Своего первого успеха он достиг в 1953 г., заняв третье место в своем дивизионе в конкурсе «Мистер Вселенная». Всемирную популярность актеру принесла его роль секретного агента Джеймса Бонда. Всего Коннери снялся в шести фильмах о легендарном агенте 007.

Шон Коннери в 1988 г. стал обладателем статуэтки «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Неприкасаемые». Актер также трижды становился лауреатом кинопремии «Золотой глобус», и еще трижды – победителем премии Британской академии кино и телевидения. В 1991 г. Шон Коннери был награжден Орденом французского Почетного легиона. В 2000 г. был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных