Умер актер Шон Коннери
Британский актер Шон Коннери умер на 91-м году жизни, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на его семью.
«Сэр Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет, рассказала его семья», — говорится в сообщении.
По словам его родных, Коннери скончался во сне, будучи на Багамах.
Шон Коннери родился 25 августа 1930 г. в Эдинбурге. В 13 лет он ушел из школы, а в 16 лет поступил на службу во флот. В 1951 г. он начинает работать в Эдинбургском королевском театре и начинает заниматься бодибилдингом. Своего первого успеха он достиг в 1953 г., заняв третье место в своем дивизионе в конкурсе «Мистер Вселенная». Всемирную популярность актеру принесла его роль секретного агента Джеймса Бонда. Всего Коннери снялся в шести фильмах о легендарном агенте 007.
Шон Коннери в 1988 г. стал обладателем статуэтки «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Неприкасаемые». Актер также трижды становился лауреатом кинопремии «Золотой глобус», и еще трижды – победителем премии Британской академии кино и телевидения. В 1991 г. Шон Коннери был награжден Орденом французского Почетного легиона. В 2000 г. был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II.