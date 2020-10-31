Умер актер Шон Коннери

Шон Коннери родился 25 августа 1930 г. в Эдинбурге. В 13 лет он ушел из школы, а в 16 лет поступил на службу во флот. В 1951 г. он начинает работать в Эдинбургском королевском театре и начинает заниматься бодибилдингом. Своего первого успеха он достиг в 1953 г., заняв третье место в своем дивизионе в конкурсе «Мистер Вселенная». Всемирную популярность актеру принесла его роль секретного агента Джеймса Бонда. Всего Коннери снялся в шести фильмах о легендарном агенте 007.