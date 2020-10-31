В Москве завели дело после нападения мужчины на полицейских у здания МВД
В Москве неизвестный напал на полицейских, его задержали, следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте столичного управления СК России.
«По версии следствия, 31 октября 2020 г. мужчина, находясь на улице Петровка в городе Москве, напал и нанёс несколько ударов сотрудникам полиции, осуществляющим патрулирование в целях охраны общественного порядка», — говорится в сообщении.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник, нападение произошло у здания московского управления МВД. Нападавший – уроженец Дагестана. Полицейские получили легкие травмы.
Как отмечает СК, задержанный пройдет судебную психолого-психиатрическую экспертиза. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.