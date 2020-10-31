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В Москве завели дело после нападения мужчины на полицейских у здания МВД

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В Москве неизвестный напал на полицейских, его задержали, следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте столичного управления СК России.

«По версии следствия, 31 октября 2020 г. мужчина, находясь на улице Петровка в городе Москве, напал и нанёс несколько ударов сотрудникам полиции, осуществляющим патрулирование в целях охраны общественного порядка», — говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник, нападение произошло у здания московского управления МВД. Нападавший – уроженец Дагестана. Полицейские получили легкие травмы.

Как отмечает СК, задержанный пройдет судебную психолого-психиатрическую экспертиза. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных