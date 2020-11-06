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В Латвии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

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Власти Латвии объявили в стране чрезвычайное положение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, следует из соответствующего постановления правительства.

«Объявить на всей территории страны чрезвычайное положение с 9 ноября 2020 года», — говорится в документе. Так, в стране запрещаются все массовые мероприятия (более 50 человек), закрываются салоны красоты, бары, ночные клубы, аквапарки, бани, спа, детские уголки в торговых центрах, также отменяются туристические поездки (за исключением пешего туризма на природе).

Кроме того, посещение парикмахерских разрешается только по предварительной записи, на мероприятиях, в том числе на свадьбах и похоронах, разрешается присутствие не более 10 человек или не более двух семей. Выставки и музеи могут начинать работу только после полудня, а спортивные мероприятия и тренировки должны заканчиваться в первой половине дня.

Ресторанам разрешается работа только «на вынос». Магазины и торговые точки имеют право работать, только если их площадь не меньше 10 кв. м., причем из них разрешается функционирование тех, кто продает продукты, бытовую химию, предметы гигиены, медикаменты, оптику, корма для животных, прессу, а также оказывает услуги связи.

В постановлении оговаривается, что ограничительные меры могут быть сняты, если динамика заболеваемости коронавирусом улучшится.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), 6 ноября в Латвии было выявлено 357 новых случаев коронавируса, семь человек за сутки скончались. Всего с начала пандемии в стране насчитывается 7 476 подтвержденных случаев инфекции, а 1444 человека выздоровели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных