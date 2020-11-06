В Латвии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Кроме того, посещение парикмахерских разрешается только по предварительной записи, на мероприятиях, в том числе на свадьбах и похоронах, разрешается присутствие не более 10 человек или не более двух семей. Выставки и музеи могут начинать работу только после полудня, а спортивные мероприятия и тренировки должны заканчиваться в первой половине дня.