В Латвии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Власти Латвии объявили в стране чрезвычайное положение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, следует из соответствующего постановления правительства.
«Объявить на всей территории страны чрезвычайное положение с 9 ноября 2020 года», — говорится в документе. Так, в стране запрещаются все массовые мероприятия (более 50 человек), закрываются салоны красоты, бары, ночные клубы, аквапарки, бани, спа, детские уголки в торговых центрах, также отменяются туристические поездки (за исключением пешего туризма на природе).
Кроме того, посещение парикмахерских разрешается только по предварительной записи, на мероприятиях, в том числе на свадьбах и похоронах, разрешается присутствие не более 10 человек или не более двух семей. Выставки и музеи могут начинать работу только после полудня, а спортивные мероприятия и тренировки должны заканчиваться в первой половине дня.
Ресторанам разрешается работа только «на вынос». Магазины и торговые точки имеют право работать, только если их площадь не меньше 10 кв. м., причем из них разрешается функционирование тех, кто продает продукты, бытовую химию, предметы гигиены, медикаменты, оптику, корма для животных, прессу, а также оказывает услуги связи.
В постановлении оговаривается, что ограничительные меры могут быть сняты, если динамика заболеваемости коронавирусом улучшится.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), 6 ноября в Латвии было выявлено 357 новых случаев коронавируса, семь человек за сутки скончались. Всего с начала пандемии в стране насчитывается 7 476 подтвержденных случаев инфекции, а 1444 человека выздоровели.