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Мишустин назвал творчество Жванецкого классикой жанра

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким Михаила Жванецкого в связи с его смертью. Телеграмма премьера опубликована на сайте правительства.

«Миниатюры, тексты, репризы, монологи Михаила Жванецкого стали классикой жанра. В каждом произведении – сатира и философия, мудрость и остроумие, тонкая ирония, глубокий смысл. Он, как никто другой, умел с юмором говорить о серьёзных вещах, трогательно, с неизменной улыбкой рассказать о сложностях жизни, заставлял задуматься, посмеяться над собой», — говорится в телеграме.

Жванецкий был одним из самых ярких писателей, непревзойдённым импровизатором и рассказчиком, человеком большого таланта, творческой энергии, активной гражданской позиции, отметил председатель правительства.

«Многие годы Михаил Жванецкий был «дежурным по стране» и страна, миллионы её жителей отвечали ему искренней и большой любовью. Считали удачей попасть на его концерт, с нетерпением ждали его телепередач, статей», — подчеркнул Мишустин.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с постигшим всех нас горем», — добавил он.

Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. В октябре писатель заявил, что завершает свою карьеру по состоянию здоровья.

Михаил Жванецкий родился в Одессе в семье врачей. Он окончил Одесский институт инженеров морского флота. В 1964 г. по приглашению Аркадия Райкина устроился в Ленинградский театр миниатюр на должность завлита. Жванецкий работал в Одесской филармонии, московском театре «Эрмитаж», а в 1988 г. создал Московский театр миниатюр, став его художественным руководителем.

Жванецкий написал несколько книг, среди которых «Встречи на улицах», «Год за два», «Моя Одесса». Награжден орденом «Дружбы народов», является народным артистом России и Украины, заслуженным деятелем искусств России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных