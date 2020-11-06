Мишустин назвал творчество Жванецкого классикой жанра

Михаил Жванецкий родился в Одессе в семье врачей. Он окончил Одесский институт инженеров морского флота. В 1964 г. по приглашению Аркадия Райкина устроился в Ленинградский театр миниатюр на должность завлита. Жванецкий работал в Одесской филармонии, московском театре «Эрмитаж», а в 1988 г. создал Московский театр миниатюр, став его художественным руководителем.