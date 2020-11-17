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Опрос показал отношение иностранцев к российской вакцине от коронавируса

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Наибольшее доверие иностранцев заслуживает российская вакцина от коронавируса, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на результаты опроса, проведенного британской компанией YouGov с 9 по 19 октября. В нем участвовали более 12 000 респондентов из Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Малайзии, Мексики, Нигерии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Филиппин. 

«Россия как производитель вакцин вызывает наибольшее доверие: Россия занимает первое место с 21% голосов, опережая США (15%) и Китай (13%)», – говорится в сообщении. Наибольший показатель доверия к России зафиксирован в Мексике, Вьетнаме, на Филиппинах, в Бразилии, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Положительно относятся к вакцинации большинство – 73% – опрошенных, при этом среди осведомленных о вакцине «Спутник V» доля желающих сделать прививку от коронавируса составляет 80%. Осведомлены о российской вакцине 44% респондентов, большая часть из них – 55-60% – проживает в Мексике, Индии, Бразилии, Вьетнаме и на Филиппинах, рассказали в РФПИ. 

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса – «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования, составила 92%. 

14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса от центра им. Чумакова.

Ранее по теме: «Вектор» начал пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных