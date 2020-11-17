Опрос показал отношение иностранцев к российской вакцине от коронавируса

Положительно относятся к вакцинации большинство – 73% – опрошенных, при этом среди осведомленных о вакцине «Спутник V» доля желающих сделать прививку от коронавируса составляет 80%. Осведомлены о российской вакцине 44% респондентов, большая часть из них – 55-60% – проживает в Мексике, Индии, Бразилии, Вьетнаме и на Филиппинах, рассказали в РФПИ.