Опрос показал отношение иностранцев к российской вакцине от коронавируса
Наибольшее доверие иностранцев заслуживает российская вакцина от коронавируса, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на результаты опроса, проведенного британской компанией YouGov с 9 по 19 октября. В нем участвовали более 12 000 респондентов из Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Малайзии, Мексики, Нигерии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Филиппин.
«Россия как производитель вакцин вызывает наибольшее доверие: Россия занимает первое место с 21% голосов, опережая США (15%) и Китай (13%)», – говорится в сообщении. Наибольший показатель доверия к России зафиксирован в Мексике, Вьетнаме, на Филиппинах, в Бразилии, Саудовской Аравии и ОАЭ.
Положительно относятся к вакцинации большинство – 73% – опрошенных, при этом среди осведомленных о вакцине «Спутник V» доля желающих сделать прививку от коронавируса составляет 80%. Осведомлены о российской вакцине 44% респондентов, большая часть из них – 55-60% – проживает в Мексике, Индии, Бразилии, Вьетнаме и на Филиппинах, рассказали в РФПИ.
11 августа Россия первой в мире зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса – «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования, составила 92%.
14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса от центра им. Чумакова.