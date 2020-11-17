«Вектор» начал пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса
Научный центр «Вектор» начал пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе виртуального симпозиума «Пандемия COVID-19: вызов современной науке».
«Сейчас проходит третья фаза — пострегистрационные испытания», — рассказала Попова. По ее словам, вакцина была зарегистрирована 13 октября. Другая российская вакцина — «Спутник V» также сейчас проходит пострегистрационные испытания и уже хорошо себя зарекомендовала, отметила Попова. В России 17 научных организаций разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса.
Ранее Роспотребнадзора сообщил, что пострегистрационные испытания должны пройти с участием 40 000 добровольцев. Параллельно вакцину испытают на 150 участниках старше 60 лет.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.