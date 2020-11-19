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Следствие не стало просить ареста аудитора Счетной палаты Меня

Ведомости

Следствие не стало просить об аресте ранее задержанного аудитора Счетной палаты, экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня по обвинению в хищении из регионального бюджета 700 млн руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«Следователь ходатайствует об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий до 18 января 2021 года», —  сообщили в суде. Там подтвердили, что материалы по делу в отношении Меня поступили в суд.

Ранее ТАСС сообщал, что после допроса Меня поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения.

Михаила Меня, с 2005 по 2013 г.возглавлявшего Ивановскую область, а до 2018 г.— Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, задержали 18 ноября. Его подозревают в хищении бюджетных средств в размере 700 млн руб. в составе организованной группы (ч.4 ст. 160 УК РФ).

Вместе с ним по делу проходят бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Через компанию, по версии следствия, были выведены указанные средства.

Ранее по теме: СК предъявил обвинение аудитору Счетной палаты Михаилу Меню

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных