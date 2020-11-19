Следствие не стало просить ареста аудитора Счетной палаты Меня
Следствие не стало просить об аресте ранее задержанного аудитора Счетной палаты, экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня по обвинению в хищении из регионального бюджета 700 млн руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Басманного суда Москвы.
«Следователь ходатайствует об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий до 18 января 2021 года», — сообщили в суде. Там подтвердили, что материалы по делу в отношении Меня поступили в суд.
Ранее ТАСС сообщал, что после допроса Меня поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения.
Михаила Меня, с 2005 по 2013 г.возглавлявшего Ивановскую область, а до 2018 г.— Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, задержали 18 ноября. Его подозревают в хищении бюджетных средств в размере 700 млн руб. в составе организованной группы (ч.4 ст. 160 УК РФ).
Вместе с ним по делу проходят бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Через компанию, по версии следствия, были выведены указанные средства.