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Песков прокомментировал сообщения о «знакомой» Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания «Проект» о знакомстве главы государства Владимира Путина с женщиной по имени Светлана Кривоногих. 

«Знаете, я первый раз слышу вообще об этой женщине и ничего не могу вам сказать на этот счёт. Меня действительно спрашивали об этой фамилии, я никогда об этом ничего не слышал, ничего не знаю», — сказал Песков. Он уточнил, что в Кремле не ознакомились с публикацией «Проекта» на эту тему.

Кривоногих, как утверждает «Проект», является акционером банка «Россия», владеет горнолыжным курортом «Игора» и шоу-пространством «Ленинград центр» в Петербурге. Общие активы Кривоногих и ее семьи авторы расследования оценивают в 7,7 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных