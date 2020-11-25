Песков прокомментировал сообщения о «знакомой» Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания «Проект» о знакомстве главы государства Владимира Путина с женщиной по имени Светлана Кривоногих.
«Знаете, я первый раз слышу вообще об этой женщине и ничего не могу вам сказать на этот счёт. Меня действительно спрашивали об этой фамилии, я никогда об этом ничего не слышал, ничего не знаю», — сказал Песков. Он уточнил, что в Кремле не ознакомились с публикацией «Проекта» на эту тему.
Кривоногих, как утверждает «Проект», является акционером банка «Россия», владеет горнолыжным курортом «Игора» и шоу-пространством «Ленинград центр» в Петербурге. Общие активы Кривоногих и ее семьи авторы расследования оценивают в 7,7 млрд руб.