Названа причина смерти 13 пациентов на ИВЛ в ковидном госпитале Ростова

В письме сказано, что 8 из 13 умерших пациентов относились к группе риска: им было больше 65 лет. При этом средний возраст умерших из этой категории составляет 81 год. Кроме того, у 12 из 13 пациентов наблюдалось обширное поражение легких — более 80%.