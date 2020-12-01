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Названа причина смерти 13 пациентов на ИВЛ в ковидном госпитале Ростова

Ведомости

13 пациентов с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, умерли в инфекционном госпитале при городской больнице №20 Ростова-на-Дону из-за пожилого возраста, высокой степени поражения легких и сопутствующих хронических заболеваний, говорится в заявлении администрации президента России в ответ на обращение журналистки Екатерины Гордон. Копия документа опубликована на ее странице в Instagram.

В письме сказано, что 8 из 13 умерших пациентов относились к группе риска: им было больше 65 лет. При этом средний возраст умерших из этой категории составляет 81 год. Кроме того, у 12 из 13 пациентов наблюдалось обширное поражение легких — более 80%.

«Наличие тяжелой сопутствующей хронической патологии (у 12 из 13 умерших присутствовали хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), а также злокачественное новообразование в дебюте у пациента 29 лет», — говорится в тексте.

Ранее СМИ сообщали, что причиной гибели пациентов на ИВЛ стала нехватка кислорода. Однако из заявления аппарата президента следует, что перебоев с подачей газа в госпитале не наблюдалось, кислорода было достаточно и медицинская помочь умершим была предоставлена в необходимом объеме.

О смерти 13 пациентов на ИВЛ в Ростове в конце октября сообщили местные СМИ. 27 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил от должности регионального министра здравоохранения Татьяну Быковскую. 30 октября Следственный комитет России (СКР) по Ростовской области возбудил уголовное дело в связи с данным инцидентом.

По данным оперативного штаба, Ростовская область занимает шестое место среди регионов России по числу граждан с коронавирусом, таковых там 40 339. Из них 32 671 человек выздоровел, 1351 пациент скончался. Суточный прирост людей с выявленным COVID-19 составил 332.

Ранее по теме: В Ростовской области возбудили уголовное дело после смерти пациентов на ИВЛ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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