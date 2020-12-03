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Загруженность отелей Москвы в 2020 году упала до исторического минимума

Ведомости

Загруженность отелей Москвы в 2020 г. составит, по предварительным оценкам, 35%, что является самым низким показателем за всю историю, сообщила директор, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга международной консалтинговой компании в области недвижимости CBRE Татьяна Белова.

«2020 год продемонстрировал самый низкий показатель загрузки в истории. Показатель загрузки по рынку в целом по итогам 2020 снизился более чем вдвое (-42 п.п.) и составит по итогам года около 35%» — сообщила она.

Также аналитики заметили снижение среднего тарифа в московских отелях на 13% год к году. Цены выросли только в люксовом сегменте — на 6%. 

Белова подчеркнула, что гостиничный рынок является одним из наиболее пострадавших из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Негативное влияние на него оказывали, в частности, закрытие границ между странами, прекращение авиасообщения, снижение числа бизнес-поездок и отмена всех мероприятий.

Согласно прогнозу CBRE, рынок восстановится только к середине 2021 г. При этом восстановление международного спроса на отели наступит не раньше третьего квартала следующего года, считают эксперты. 

Они добавили, что в 2020-2021 гг. стоит ожидать сокращения бронирований гостиниц из-за неопределенности, ввиду которой путешественники стали отказываться от планирования поездок заранее. Кроме того, сократится число деловых поездок при росте спроса на отели в туристических локациях. Также на фоне ограничений ожидается рост внутреннего туризма.

Ранее по теме: Туроператоры предупредили о росте цен на отели российских курортов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных