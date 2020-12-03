Загруженность отелей Москвы в 2020 году упала до исторического минимума
Загруженность отелей Москвы в 2020 г. составит, по предварительным оценкам, 35%, что является самым низким показателем за всю историю, сообщила директор, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга международной консалтинговой компании в области недвижимости CBRE Татьяна Белова.
«2020 год продемонстрировал самый низкий показатель загрузки в истории. Показатель загрузки по рынку в целом по итогам 2020 снизился более чем вдвое (-42 п.п.) и составит по итогам года около 35%» — сообщила она.
Также аналитики заметили снижение среднего тарифа в московских отелях на 13% год к году. Цены выросли только в люксовом сегменте — на 6%.
Белова подчеркнула, что гостиничный рынок является одним из наиболее пострадавших из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Негативное влияние на него оказывали, в частности, закрытие границ между странами, прекращение авиасообщения, снижение числа бизнес-поездок и отмена всех мероприятий.
Согласно прогнозу CBRE, рынок восстановится только к середине 2021 г. При этом восстановление международного спроса на отели наступит не раньше третьего квартала следующего года, считают эксперты.
Они добавили, что в 2020-2021 гг. стоит ожидать сокращения бронирований гостиниц из-за неопределенности, ввиду которой путешественники стали отказываться от планирования поездок заранее. Кроме того, сократится число деловых поездок при росте спроса на отели в туристических локациях. Также на фоне ограничений ожидается рост внутреннего туризма.