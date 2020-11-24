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Туроператоры предупредили о росте цен на отели российских курортов

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Отели на российских курортах повысили цены на проживание летом 2021 г. на 3-10%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Прокомментировали туроператоры и ситуацию с ценами на размещение в летнем сезоне-2021. По их информации, в среднем, отели повысили прайсы от 3 до 10%», — говорится в сообщении «Вестника АТОР».

По данным туроператора «Дельфин», рост цен до 10% зафиксирован в популярных отелях Анапы и Сочи, проживание в гостиницах на других черноморских курортах подорожало не более чем на 5%. 

В период высокого спроса цены на проживание в отелях могут вырасти на 25-30%, наибольшая загрузка российских курортов ожидается с 15 июня по 20 августа, отметил генеральный директор туроператора «Алеан» Илья Уманский. 

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что число забронированных туров на лето сократилось осенью примерно в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за неопределенности вокруг ситуации с пандемией коронавируса.

Ранее по теме: Туроператоры сообщили о двукратном сокращении бронирований путевок на лето

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных