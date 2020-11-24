Туроператоры предупредили о росте цен на отели российских курортов
Отели на российских курортах повысили цены на проживание летом 2021 г. на 3-10%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Прокомментировали туроператоры и ситуацию с ценами на размещение в летнем сезоне-2021. По их информации, в среднем, отели повысили прайсы от 3 до 10%», — говорится в сообщении «Вестника АТОР».
По данным туроператора «Дельфин», рост цен до 10% зафиксирован в популярных отелях Анапы и Сочи, проживание в гостиницах на других черноморских курортах подорожало не более чем на 5%.
В период высокого спроса цены на проживание в отелях могут вырасти на 25-30%, наибольшая загрузка российских курортов ожидается с 15 июня по 20 августа, отметил генеральный директор туроператора «Алеан» Илья Уманский.
Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что число забронированных туров на лето сократилось осенью примерно в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за неопределенности вокруг ситуации с пандемией коронавируса.