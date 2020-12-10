Pantone назвал главные цвета 2021 года

Институт называет желтый оттенок «согревающим и оптимистичным», а серый — «практичным и твердым». По мнению Pantone, это сочетание лучше всего выражает настроение 2021 г., подчеркивая, как не похожие друг на друга элементы могут объединяться, чтобы поддерживать друг друга. «PANTONE 13-0647 Illuminating — это яркий и жизнерадостный желтый цвет, искрящийся живостью, согревающий желтый оттенок, пронизанный солнечной энергией. PANTONE 17-5104 Ultimate Gray символизирует прочные и надежные элементы, которые являются вечными и обеспечивают прочную основу», — пояснили специалисты института.