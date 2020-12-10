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Pantone назвал главные цвета 2021 года

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Институт цвета Pantone назвал сразу два главных цвета 2021 года: Illuminating и Ultimate Gray, говорится в сообщении института. Pantone охарактеризовал сочетание серого и желтого как «вдохновляющее и дающее надежду». 

Фото: Pantone

Институт называет желтый оттенок «согревающим и оптимистичным», а серый — «практичным и твердым». По мнению Pantone, это сочетание лучше всего выражает настроение 2021 г., подчеркивая, как не похожие друг на друга элементы могут объединяться, чтобы поддерживать друг друга. «PANTONE 13-0647 Illuminating — это яркий и жизнерадостный желтый цвет, искрящийся живостью, согревающий желтый оттенок, пронизанный солнечной энергией. PANTONE 17-5104 Ultimate Gray символизирует прочные и надежные элементы, которые являются вечными и обеспечивают прочную основу», — пояснили специалисты института. 

Согласно сайту Pantone, 2021 г. станет первым за 20 лет, когда были выбраны сразу два цвета года. В 2020 г. цветом года стал «классический синий». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных