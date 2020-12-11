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В Карачаево-Черкесии у здания ФСБ произошел взрыв

Ведомости

Неизвестный попытался проникнуть на территорию проведения оперативно-розыскных мероприятий в Карачаево-Черкесской Республике устроил взрыв после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались задержать его, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) на своей официальной странице «ВКонтакте».

«Сегодня около 12 часов дня в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате случившегося были ранены шесть сотрудников правопорядка. Им оказывается медицинская помощь. Гражданские лица при этом не пострадали. Личность преступника сейчас устанавливается, уточнили в НАК. По факту произошедшего проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Собеседник «Интерфакса» отметил, что рассматриваются разные версии события. Неизвестный, взорвавший себя у входа в отдел ФСБ, мог принадлежать к экстремистской группировке, добавил источник. Перед взрывом неизвестный подошел к группе силовиков у входа в здание спецслужбы и подорвал себя с криками: «Аллах Акбар!».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных