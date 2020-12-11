В Карачаево-Черкесии у здания ФСБ произошел взрыв
Неизвестный попытался проникнуть на территорию проведения оперативно-розыскных мероприятий в Карачаево-Черкесской Республике устроил взрыв после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались задержать его, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) на своей официальной странице «ВКонтакте».
«Сегодня около 12 часов дня в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате случившегося были ранены шесть сотрудников правопорядка. Им оказывается медицинская помощь. Гражданские лица при этом не пострадали. Личность преступника сейчас устанавливается, уточнили в НАК. По факту произошедшего проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Собеседник «Интерфакса» отметил, что рассматриваются разные версии события. Неизвестный, взорвавший себя у входа в отдел ФСБ, мог принадлежать к экстремистской группировке, добавил источник. Перед взрывом неизвестный подошел к группе силовиков у входа в здание спецслужбы и подорвал себя с криками: «Аллах Акбар!».