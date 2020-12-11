В Карачаево-Черкесии у здания ФСБ произошел взрыв

Собеседник «Интерфакса» отметил, что рассматриваются разные версии события. Неизвестный, взорвавший себя у входа в отдел ФСБ, мог принадлежать к экстремистской группировке, добавил источник. Перед взрывом неизвестный подошел к группе силовиков у входа в здание спецслужбы и подорвал себя с криками: «Аллах Акбар!».