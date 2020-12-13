Собянин назвал условие для ужесточения ограничений в Москве
В Москве могут принять решение об ужесточении ограничений в связи с коронавирусом, но только в том случае, если столичное здравоохранение перестанет справляться с нагрузкой. Об том рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
«Ужесточение возможно только в том случае, когда медицинская система перестает справляться с потоком пациентов, такого в Москве нет», — рассказал он.
Собянин обратил внимание на то, что сейчас в столице развернуты резервные госпитали, а у медиков есть достаточное количество лекарств и средств индивидуальной защиты. В настоящий момент действующих ограничений достаточно для сдерживания пандемии, добавил он.
В ноябре Собянин заявил, что в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом массовые народные гуляния в Москве на Новый год и Рождество отменяются. Ранее оперштаб Москвы сообщил, что в столице отменяются новогодние елки, однако не прекращается работа ледовых катков, в том числе крупных. Кроме того, в Москве до 15 января кафе и ресторанам запрещается проведение новогодних корпоративов, их работа ночью приостанавливается. Это ограничение касается и новогодней ночи.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 6425 новых случаев коронавируса, 4841 человек выздоровел, 72 скончались. Всего в столице зарегистрировано более 692 000 случаев COVID-19 и 9870 летальных исходов.