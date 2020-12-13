Правозащитники сообщили о задержании более 100 участников акций протеста в Белоруссии
В Белоруссии в ходе протестных акций 13 декабря задержали более 100 человек, сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».
В списке на 18:30 мск числится 139 человек. Подавляющее большинство людей были задержаны в Минске. В ходе протестных акций в Минске и других городах Белоруссии в воскресенье 6 декабря были задержаны 329 человек, сообщал центр.
По информации портала Tut.by, задержания также зафиксированы в Смолевичах, Жабинке и Гродно. Отмечается, что в Смолевичах был задержан весь одиннадцатый класс одной из гимназий.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.
Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы, и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.