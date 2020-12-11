Еврокомиссия одобрила пакет помощи белорусам на 24 млн евро
Европейская комиссия 11 декабря одобрила пакет прямой помощи гражданам Белоруссии в размере 24 млн евро, говорится в заявлении ЕК.
Европейский союз запустил программу «EU4Belarus: солидарность с народом Белоруссии». В рамках программы ЕС планирует поддерживать гражданское общество в Белоруссии и независимые СМИ, молодежь, студентов и молодых специалистов. Также планируется консультировать малый и средний бизнес, чтобы повысить его устойчивость к нынешнему экономическому кризису, повышать устойчивость здравоохранения.
Программа является частью пакета мер стоимостью 53 млн евро, который был анонсирован главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйнен в августе.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа, когда в стране прошли выборы главы государства. По данным ЦИК, президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%.
Ранее ЕС ввел санкции против 55 граждан Белоруссии, которые, по мнению стран-участниц, причастны к фальсификации результатов выборов, а также виновны в «жестких репрессиях» по отношению к протестующим. Ограничительные меры были распространены в том числе на Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора. Лицам, на которых распространяются санкции, запрещено въезжать в страны ЕС. Их активы и счета в иностранных банках при наличии замораживаются.