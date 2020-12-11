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Еврокомиссия одобрила пакет помощи белорусам на 24 млн евро

Ведомости

Европейская комиссия 11 декабря одобрила пакет прямой помощи гражданам Белоруссии в размере 24 млн евро, говорится в заявлении ЕК. 

Европейский союз запустил программу «EU4Belarus: солидарность с народом Белоруссии». В рамках программы ЕС планирует поддерживать гражданское общество в Белоруссии и независимые СМИ, молодежь, студентов и молодых специалистов. Также планируется консультировать малый и средний бизнес, чтобы повысить его устойчивость к нынешнему экономическому кризису, повышать устойчивость здравоохранения. 

Программа является частью пакета мер стоимостью 53 млн евро, который был анонсирован главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйнен в августе. 

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, когда в стране прошли выборы главы государства. По данным ЦИК, президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%.

Ранее ЕС ввел санкции против 55 граждан Белоруссии, которые, по мнению стран-участниц, причастны к фальсификации результатов выборов, а также виновны в «жестких репрессиях» по отношению к протестующим. Ограничительные меры были распространены в том числе на Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора. Лицам, на которых распространяются санкции, запрещено въезжать в страны ЕС. Их активы и счета в иностранных банках при наличии замораживаются.

Ранее по теме: Тихановская заявила о желании управлять Белоруссией не менее 45 дней

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных